Ученые установили фотокамеры в гнездах кречетов, обнаруженных на железной дороге на Ямале

Лукашенко переизбран на пост президента НОК БелоруссииСпорт 30 мая, 10:57
"Придется ответить, Леша": из-за чего судятся Усманов и НавальныйПроисшествия 30 мая, 10:45
Лучший иностранный бомбардир в истории КХЛ Боченски завершил карьеруСпорт 30 мая, 10:34
В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месяц прекратят экскурсии из-за медвежьих "свадеб"В стране 30 мая, 10:28
ТАСС и Фонд "Росконгресс" открывает сервис "SPIEF Summary" для участников ПМЭФ-2017Новости агентства 30 мая, 10:22
Возбуждено дело по факту пожара в Красноярском крае, уничтожившего 34 домаСибирь 30 мая, 10:18
Военная база РФ в Таджикистане поднята по тревоге в рамках учений "Душанбе - Антитеррор"Армия и ОПК 30 мая, 10:08
Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера "Ромы"Спорт 30 мая, 10:05
Более 1,6 тыс. вагонов с климат-контролем проверят в Московском метрополитенеМосква 30 мая, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые установили фотокамеры в трех гнездах кречетов на мостовых переходах действующей железной дороги "Обская - Бованенково" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего в ходе экспедиции было обследовано 45 мостов, расположенных на 385 километрах, сообщил заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН Александр Соколов.
"Вернулась экспедиция, которая обследовала железнодорожную линию "Обская - Бованенково" с целью мониторинга популяции кречетов, которые с недавнего времени устраивают свои гнезда на мостовых переходах. На трех гнездах удалось установить автоматические фотокамеры, настроенные на движение. С помощью камер можно получить уникальные данные о суточной активности этого самого крупного в мире сокола, спектре его питания и ряде других черт экологии вида", - сказал он.
Поездка была организована ООО "Газпромтранс" при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и окружного департамента по науке и инновациям.
"Всего на обследованном участке обнаружено шесть гнезд кречета. В сравнении с результатами прошлого года популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, не просто устойчива, но и увеличивается. Кроме того, самое дальнее в этом году гнездо располагается почти на 100 км севернее чем в прошлом году", - уточнили в департаменте.
Гнездование кречетов на объектах действующей инфраструктуры впервые было зарегистрировано в 2014 году и именно на мостовых переходах трассы "Обская - Бованенково".
По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василия Соколова, также проводится генетический анализ популяций птиц: собраны и переданы для анализа образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке.
Предполагается выделение специфических генетических маркеров, которые позволят определять принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям - эти данные помогут определять происхождение птиц, которых в большом количестве конфискуют при попытках перевезти в страны Ближнего Востока, где кречетов ценят очень высоко и используют для соколиной охоты.