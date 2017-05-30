Ученые установили фотокамеры в гнездах кречетов, обнаруженных на железной дороге на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые установили фотокамеры в трех гнездах кречетов на мостовых переходах действующей железной дороги "Обская - Бованенково" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего в ходе экспедиции было обследовано 45 мостов, расположенных на 385 километрах, сообщил заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН Александр Соколов.

"Вернулась экспедиция, которая обследовала железнодорожную линию "Обская - Бованенково" с целью мониторинга популяции кречетов, которые с недавнего времени устраивают свои гнезда на мостовых переходах. На трех гнездах удалось установить автоматические фотокамеры, настроенные на движение. С помощью камер можно получить уникальные данные о суточной активности этого самого крупного в мире сокола, спектре его питания и ряде других черт экологии вида", - сказал он.

Поездка была организована ООО "Газпромтранс" при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и окружного департамента по науке и инновациям.

"Всего на обследованном участке обнаружено шесть гнезд кречета. В сравнении с результатами прошлого года популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, не просто устойчива, но и увеличивается. Кроме того, самое дальнее в этом году гнездо располагается почти на 100 км севернее чем в прошлом году", - уточнили в департаменте.

Исследования на месте гнездования

Гнездование кречетов на объектах действующей инфраструктуры впервые было зарегистрировано в 2014 году и именно на мостовых переходах трассы "Обская - Бованенково".

По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Василия Соколова, также проводится генетический анализ популяций птиц: собраны и переданы для анализа образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке.

Предполагается выделение специфических генетических маркеров, которые позволят определять принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям - эти данные помогут определять происхождение птиц, которых в большом количестве конфискуют при попытках перевезти в страны Ближнего Востока, где кречетов ценят очень высоко и используют для соколиной охоты.