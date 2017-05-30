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Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и старинный волнорез

Наука
30 мая, 11:47 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов

По данным ученых, одно из обнаруженных судов перевозило амфоры для транспортировки вина и масла из Италии и западного Средиземноморья

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АФИНЫ, 30 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Масштабные археологические исследования прошли со 2 по 20 мая этого года в водах у греческого острова Делос (группа Кикладских островов) в южной части Эгейского моря. Об этом сообщило министерство культуры и спорта Греции.

Во время подводных погружений был детально изучен большой волнорез, который защищал в древности главный порт Делоса от сильных западных ветров. В настоящее время он находится на два метра ниже уровня моря. Это прочная конструкция длиной 160 метров и около 40 метров в ширину. Его основанием служит камень, а верхняя часть построена из впечатляющих своими размерами гранитных блоков.

Когда был построен этот волнорез, пока неизвестно. Установить время строительства этого внушительного сооружения археологам предстоит во время новых экспедиций. Также под водой найдена часть крепостных стен и элементы конструкции упавшей колоннады.

К северу от причала на небольшой глубине были обнаружены остатки корабля поздней эллинистической эпохи с грузом амфор для транспортировки вина и масла из Италии и западного Средиземноморья. Кроме того, были найдены еще два затонувших судна, относящихся к тому же периоду.

Ученые полагают, что затонувшие во время штормов суда перевозили грузы в период наибольшего расцвета острова (в конце II - начале I века до н.э.), то есть непосредственно перед разрушением Делоса правителем Боспорского царства Митридатом VI Евпатором. Важной является и находка амфор, что свидетельствует о том, что в то время в Средиземноморье велась интенсивная торговля.

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