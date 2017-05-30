Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудит с академиками РАН вопросы развития

Наука
30 мая, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, на встрече также обсудят состояние российской науки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит с академиками РАН вопросы деятельности академии, а также состояние российской науки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент встретится сегодня с академиками РАН", - сказал он. "Участники встречи обсудят положение дел в науке, поговорят о том, как в целом развивается и как живет академия", - добавил он.

Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года после того, как все три кандидата, включая экс-президента РАН Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры. Новые выборы назначены на 26 сентября, президиум РАН во вторник утвердил новые правила их проведения.

Исполняющим обязанности президента РАН является Валерий Козлов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
2
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
3
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
4
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
5
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
6
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
7
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
Темы дня
Загрузка...
Реклама