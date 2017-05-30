Путин обсудит с академиками РАН вопросы развития

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит с академиками РАН вопросы деятельности академии, а также состояние российской науки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент встретится сегодня с академиками РАН", - сказал он. "Участники встречи обсудят положение дел в науке, поговорят о том, как в целом развивается и как живет академия", - добавил он.
Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года после того, как все три кандидата, включая экс-президента РАН Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры. Новые выборы назначены на 26 сентября, президиум РАН во вторник утвердил новые правила их проведения.
Исполняющим обязанности президента РАН является Валерий Козлов.