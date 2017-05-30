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В Великом Новгороде обнаружили древнее кладбище с захоронениями по скандинавским традициям

Наука
30 мая, 14:37 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Ученые называют открытие сенсационным. По их словам, открыто уже шесть погребений, обнаружено большое количество материальных свидетельств

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Экспедиция Института археологии РАН обнаружила древнейшее кладбище жителей Великого Новгорода, датируемое X-XI веками, с захоронениями, выполненными по скандинавскому обычаю. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"Впервые обнаружено захоронение древних новгородцев, ориентировочно, конца X - первой половины XI века. Это сенсационное открытие с большим количеством материальных свидетельств. Пока открыто шесть погребений, это небольшие камеры, в которые помещали деревянные гробы. Такой способ характерен для скандинавских народов. По-видимому, это было привнесено в Новгород скандинавским населением", - рассказали в музее.

Кладбище древних горожан обнаружено в центре Новгорода, за валом Окольного города (земляная насыпь, окружавшая поселение). Ранее археологи не проводили здесь исследований. В части погребений, вероятно, женских, найдены стеклянные и каменные бусы из сердолика и горного хрусталя, серебряные и бронзовые украшения - кольца и подвески.

Археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством Александра Исаева продолжит раскопки, добавили в музее.

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