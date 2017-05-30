В Великом Новгороде обнаружили древнее кладбище с захоронениями по скандинавским традициям

Замминистра спорта Косилов стал представителем РФ в Совете по физической культуре СНГСпорт 30 мая, 15:30
Московский футбольный клуб "Арарат" ведет переговоры с ПавлюченкоСпорт 30 мая, 15:29
Уголовное дело о растрате в "Роснано". ДосьеБиографии и справки 30 мая, 15:27
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеОбщество 30 мая, 15:26
IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИСпорт 30 мая, 15:25
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJetЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефтиЭкономика и бизнес 30 мая, 15:19
Нюша, Алексей Воробьев и Митя Фомин поздравили три тысячи сирот с Днем защиты детейОбщество 30 мая, 15:16
Зобнин считает португальцев и мексиканцев фаворитами группы А на Кубке конфедерацийСпорт 30 мая, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Экспедиция Института археологии РАН обнаружила древнейшее кладбище жителей Великого Новгорода, датируемое X-XI веками, с захоронениями, выполненными по скандинавскому обычаю. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.
"Впервые обнаружено захоронение древних новгородцев, ориентировочно, конца X - первой половины XI века. Это сенсационное открытие с большим количеством материальных свидетельств. Пока открыто шесть погребений, это небольшие камеры, в которые помещали деревянные гробы. Такой способ характерен для скандинавских народов. По-видимому, это было привнесено в Новгород скандинавским населением", - рассказали в музее.
Кладбище древних горожан обнаружено в центре Новгорода, за валом Окольного города (земляная насыпь, окружавшая поселение). Ранее археологи не проводили здесь исследований. В части погребений, вероятно, женских, найдены стеклянные и каменные бусы из сердолика и горного хрусталя, серебряные и бронзовые украшения - кольца и подвески.
Археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством Александра Исаева продолжит раскопки, добавили в музее.