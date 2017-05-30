Зимовавшие в Греции и Китае ямальские лебеди позже вернулись в Арктику из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Лебеди, зимовавшие в Греции, Узбекистане и Китае, вернулись на территорию Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) позже обычного срока из-за морозной весны в регионе, сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Поступили сигналы от лебедей, зимовавших в Греции, Узбекистане и на озере Поянг в Китае. Три птицы, зимовавшие в тысячах километрах друг от друга, сейчас находятся в районе Салехарда. От самки малого лебедя по прозвищу Звездочка (которая впервые зимовала в Синьцзян-Уйгурском районе Китая - прим. ТАСС) после Новосибирской области сигнала не поступало, не исключено, что птица уже вернулась в ямальскую тундру, но находится в местах, где нет устойчивой связи", - привели в департаменте слова научного сотрудника Центра кольцевания птиц Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Софьи Розенфельд.

В беседе с корреспондентом ТАСС Розенфельд также пояснила, что один из прилетевших лебедей еще неделю назад направлялся на север, но был вынужден повернуть назад. "Более поздний прилет в тундру отмечают и исследователи хищных птиц", - уточнила собеседница агентства.

В этом году на Ямале наблюдается морозная весна, до сих ночью в регионе держится минусовая температура. Старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Василий Соколов ранее отметил, что из-за холодов некоторые виды перелетных птиц изменили маршруты миграции: после прилета в регион часть птиц откочевывала к тому месту, где шел ледоход, и концентрировались именно там.

Наблюдения за краснокнижными малыми лебедями проводятся в рамках проекта по мониторингу редких видов арктических птиц, реализуемого в ЯНАО с 2010 года. Биологи Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии при поддержке Межрегионального экспедиционного центра "Арктика" в 2015 и 2016 гг. пометили передатчиками несколько особей малого лебедя. Исследования показали, что маршруты миграции и места зимовки птиц, гнездящихся рядом на Ямале, разнесены на тысячи километров. Малые лебеди из Байдарацкой губы зимуют в Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай), а также в Узбекистане и Туркменистане.

Также в 2016 году орнитологам во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в России удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики. В 2017 году ученые планируют продолжить изучение гуменника, в этих исследованиях намерена принять участие китайская сторона, так как места зимовок гуменников также могут находиться в Восточноазиатском регионе. Китайские коллеги готовы предоставить российским ученым ошейники для мечения птиц, помочь с обработкой данных и проведением лабораторных генетических исследований арктических птиц, всего планируется установить ошейники 12 птицам.