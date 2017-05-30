Академик Асеев считает высокой вероятность срыва выборов президента РАН в сентябре

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вероятность срыва выборов президента Российской академии наук (РАН) в сентябре и принудительное назначение ее руководства очень велики. Об этом заявил вице-президент РАН, председатель ее Сибирского отделения, академик Александр Асеев.

"На самом деле, очень высока вероятность повторного срыва выборов на сентябрьском Общем собрании РАН и принудительный перевод академии на принцип назначаемости руководства в ситуации правового коллапса", - сказал Асеев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы РАН.

По его словам, после начала реформы РАН в 2013 году академия перестала выступать госзаказчиком, сократилось финансирование. "Нашу академию, ее членов и руководителей только третируют", - отметил академик.

По мнению Асеева, отчасти ответственность за происходящее лежит на президиуме академии, который занял пассивную, "выжидательную позицию".

Асеев согласен с выдвинутым в кандидаты на пост президента РАН академиком Александром Сергеевым, который считает, что академия должна стать главной консолидирующей силой в стране для увеличения суммарного интеллекта нации. Он добавил, что это выполнимая задача при изменении отношения общества к РАН.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.