Академик РАН: переход к новому ледниковому периоду стал причиной неустойчивой погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Одной из причин появление неустойчивой погоды в российских регионах стал переход Земли к новому ледниковому периоду. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил академик РАН, научный руководитель кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников.

"Я сужу об изменениях по опыту работы с изучением вечной мерзлоты, поэтому мы связываем происходящее в мерзлоте с тем, что происходит в атмосфере. Если говорить о бушующих ветрах, которые не только в Москве, но и в Европе и в Америке, то это говорит о том, что наша планета сейчас переживает некий переходный период от одного состояния к другому. Если смотреть на теплые и холодные циклы разнопериодных колебаний, то мы доживаем межледниковье, прожив уже около 10 тыс. лет, и остается около 1 тыс. лет до нового ледникового периода, то есть мы приближаемся к похолоданию", - пояснил академик РАН.

Он добавил, что Земля входит в холодный 35-летний цикл. В эти переходные периоды, по словам ученого, вполне возможны "некие особенности, резкие изменения". "И мы сейчас наблюдаем, то, что как раз в Москве случилось, это редкое явление в воздушных потоках. Мне кажется, что это одно из проявлений переходного периода от теплого к холодному циклу, потом постепенно это все сгладится", - отметил собеседник агентства.

Накануне Москва и Подмосковье пережили удар стихии - шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек (11 в Москве и 5 в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах. В столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, шквал повалил 14 тысяч деревьев. Повреждения получили 2 тысячи машин, а также крыши 243 домов.

Ураганный ветер с порывами до 18 метров в секунду 29 мая стал причиной отключения света у порядка 5,6 тысячи жителей Рязанской области. Во Владимирской области по тем же причинам без электроснабжения остались около 10 тысяч человек. В Тульской области, по информации регионального главка МЧС, обесточенными оставались около 700 человек в Веневском районе.