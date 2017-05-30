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Петербургские ученые разрабатывают лазерный сканер для поиска месторождений нефти и газа

Наука
30 мая, 16:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, мая. /ТАСС

В случае реализации такая технология может сделать революцию в геологоразведке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Молодые ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) работают над созданием лазерного прибора, с помощью которого можно будет вести геологоразведку месторождений нефти и газа.

Как сообщил руководитель проекта Сергей Кащеев, устройство может появиться в распоряжении геологов в течение 3-5 лет.

"Я считаю, что в течение 3-5 лет реально сделать прибор, пригодный для применения на местах, разработать соответствующую методику, программное обеспечение", - сказал Кащеев на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС, посвященной Международной энергетической премии "Глобальная энергия".

Продвинуться в разработке этой системы ученые смогли благодаря полученному в 2015 году гранту общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости". "Поддержка в виде гранта позволила решить задачи макетирования наиболее ответственных узлов, разработать программные приложения для обработки результатов зондирования, а также провести технико-экономическую оценку результатов внедрения технологии в реальный сектор экономики", - сказал Кащеев.

Разработчики также смогли провести один из ключевых экспериментов по обнаружению веществ - индикаторов месторождения, которые, как отметил Кащеев, "неизбежно присутствуют в поверхностном слое атмосферы над месторождением". "Обнаружение этого ореола, так называемой аномалии, позволяет судить с высокой долей вероятности о наличии либо отсутствии месторождений в районе поиска", - рассказал ученый.

С помощью лазерного сканера можно будет вести мониторинг дистанционно, укрепив прибор на летательном аппарате. "Для этого не потребуется высококвалифицированный персонал, мы изначально планировали этот прибор полностью автоматизированным, чтобы его можно было просто установить на борт вертолета, а потом работать с показаниями", - пояснил Кащеев, добавив, что это позволит использовать сканер в труднодоступных удаленных районах, в том числе на шельфе. Как отметил на пресс-конференции президент ассоциации "Глобальная энергия" Игорь Лобовский, "если эта технология окажется реальной, это может сделать революцию в геологоразведке".

По словам Кащеева, "аналоги разрабатываемой системы фактически отсутствуют в мире". В случае запуска этого прибора в эксплуатацию нужно будет изготавливать 10-12 комплексов в год, чтобы удовлетворить потребности рынка, говорит он. В то же время Кащеев отметил, что "технология пока не готова к внедрению в реальный сектор экономики - требуются определенные работы по доведению макетного образца до опытного, который можно испытать и в дальнейшем говорить о его серийном производстве", все это требует дополнительного финансирования.

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