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Путин: необходимо совершенствовать структуру РАН

Наука
30 мая, 19:40 дата обновления: 30 мая, 19:44 UTC+3

Президент считает, что административная структура должна быть более эффективной

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Необходимо подумать о том, как дальше совершенствовать структуру РАН.

На это указал президент России Владимир Путин на встрече с академиками РАН.

"Нужно подумать на тему о том, как нам дальше структурировать саму административную структуру (РАН), как ее сделать более эффективной, приспособленной к решению задач сегодняшнего дня - с тем, чтобы у нас Академия наук была именно штабом исследования, определения перспектив развития науки", - заявил глава государства.

Президент добавил, что уже обсуждал эту тему с экс-главой РАН Владимиром Фортовым, и сам он эти предложения тогда поддержал.

Глава государства напомнил, что в прошлом году была принята стратегия научно-технологического развития РФ. "Одна из важных задач в этой связи - насытить ее конкретными проектами, направлениями исследования и так далее", - отметил он. Путин также подчеркнул, что особую роль в этом играют междисциплинарные исследования, в связи с чем и было принято решение о реформировании РАН.

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