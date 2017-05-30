Путин: необходимо совершенствовать структуру РАН

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Необходимо подумать о том, как дальше совершенствовать структуру РАН.
На это указал президент России Владимир Путин на встрече с академиками РАН.
"Нужно подумать на тему о том, как нам дальше структурировать саму административную структуру (РАН), как ее сделать более эффективной, приспособленной к решению задач сегодняшнего дня - с тем, чтобы у нас Академия наук была именно штабом исследования, определения перспектив развития науки", - заявил глава государства.
Президент добавил, что уже обсуждал эту тему с экс-главой РАН Владимиром Фортовым, и сам он эти предложения тогда поддержал.
Глава государства напомнил, что в прошлом году была принята стратегия научно-технологического развития РФ. "Одна из важных задач в этой связи - насытить ее конкретными проектами, направлениями исследования и так далее", - отметил он. Путин также подчеркнул, что особую роль в этом играют междисциплинарные исследования, в связи с чем и было принято решение о реформировании РАН.