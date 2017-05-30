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Фурсенко: Путин исключил возможность назначения главы РАН правительством или президентом

Наука
30 мая, 21:03 UTC+3 МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Помощник главы государства также отметил, что порядок избрания президента РАН и форма учета позиции правительства и президента РФ в этом вопросе еще подлежит обсуждению

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин исключил возможность назначения главы Российской академии наук (РАН) правительством или президентом РФ, его должно избирать академическое сообщество. Об этом рассказал журналистам помощник главы государства Андрей Фурсенко, комментируя итоги прошедшей  встречи Путина с академиками РАН.

"Владимир Владимирович Путин подчеркнул (на этой встрече), что вещь, которая исключена, - это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество", - заявил Фурсенко.

Помощник президента добавил, что порядок избрания президента РАН и форма учета позиции правительства и президента РФ в этом вопросе еще подлежит обсуждению. По словам Фурсенко, такие консультации, первая из которых фактически состоялась сегодня, будут продолжены. "Я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи на эту тему", - подчеркнул помощник президента.

Он добавил, что какие-либо кандидатуры на встрече не обсуждались. "Кандидатуры не обсуждались, не упоминалась ни одна фамилия", - подчеркнул он.

Помощник президента добавил, что также на консультациях обсуждались вопросы дальнейшего развития РАН, повышения ее эффективности, а также интеграция вузовской и академической науки.

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Фурсенко, Андрей Александрович
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