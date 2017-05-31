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Первый в мире Институт криологии и криософии создан в Тюмени для изучения Арктики

Наука
31 мая, 9:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Проводить исследования по изучению регионов Арктики будут проводить ведущие ученые из разных стран

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Первый в мире Институт криологии и криософии создали на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Ведущие ученые из разных стран будут совместно проводить исследования по изучению арктических регионов, сообщил ТАСС академик РАН, научный руководитель кафедры криософии ТюмГУ Владимир Мельников.

"Такой институт приказом ректора создан, он специализируется на арктическом направлении. Работать будем с участием международных коллег, их у нас восемь человек, есть и другие желающие работать с нами в этом направлении. При этом у нас будет не формат работы в одном помещении с лабораториями, эти крупные специалисты со всего мира работают дистанционно, участвуют в решении задач, которые мы ставим перед ними и используют свою базу, что ценно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ТюмГУ отметили, что решение о создании нового подразделения стало итогом деятельности вуза, направленной на изучение арктических территорий. Специалисты и студенты университета ежегодно организуют различные экспедиции в рамках научно-исследовательских проектов.

Так, в мае этого года была организована поездка совместно с Институтом криосферы Земли Сибирского отделения РАН и Тюменским отделением Русского географического общества (РГО) к воронкам газового выброса на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ученые провели исследования снежного покрова, льда и подледной воды озер, чтобы определить различия в химическом составе воды обычных озер и озер-воронок.

Изучение воронок газового выброса началось летом 2014 года сразу после их обнаружения. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент их полностью затопило водой из-за дождевой воды, оттаявших мерзлых пород, льда и снега.

Для прогнозирования возможных опасных явлений под землей, в том числе образования воронок, в апреле 2017 года был установлен сейсмодатчик около поселка Сабетта в ЯНАО, он будет регистрировать колебания земной поверхности и передавать информацию в Межрегиональный экспедиционный центр "Арктика" и Единую геофизическую службу РАН для дальнейшей обработки и интерпретации.

Планируется, что в ЯНАО установят целую сеть сейсмодатчиков, одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км.

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