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Козлов: кандидатов в президенты РАН, возможно, будет утверждать правительство

Наука
31 мая, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры

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Исполняющий обязанности президента РАН академик Валерий Козлов

Исполняющий обязанности президента РАН академик Валерий Козлов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума может оперативно принять поправки в закон о Российской академии наук, по которым главой РАН может стать кандидат, набравший простое большинство голосов на выборах, а академики ожидают, что кандидатуры на пост президента РАН теперь будут утверждать в правительстве РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности президента РАН академик Валерий Козлов.

"Как я понял и на что мы надеемся, будет внесена поправка в Федеральный закон 253 ("О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"- прим. ТАСС), в которой будет заменена норма в две третьи голосов, которые должен набрать (победитель на выборах на пост президента РАН- прим. ТАСС) на простое большинство", - сказал Козлов, комментируя прошедшую 30 мая встречу представителей Российской академии наук с президентом России Владимиром Путиным.

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Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября

Козлов считает, что соответствующий законопроект в Госдуму внесет правительство России.

"Эти поправки (в 253 закон - прим. ТАСС) должны быть подготовлены и направлены в Думу (Госдуму - прим. ТАСС) в относительно короткий срок, для того чтобы успеть все это провести к началу выборов", - сказал Козлов.

Кроме того, академики ожидают, что правительство до выборов президента РАН, запланированных на 27 сентября, примет распоряжение, согласно которому кандидаты на этот пост должны быть утверждены правительством РФ. Козлов уверен, что согласование кандидатов в президенты РАН "в том или другом виде должно быть", поскольку академия является бюджетным учреждением.

"Правительство должно выработать свои рекомендации, предложения по механизму рассмотрения кандидатур (на пост президента РАН - Прим. ТАСС) и их согласованию. Это никакой не закон, это какое-нибудь распоряжение... Мы все-таки рассчитываем, что это не закон, а поправка одной статьи, это может быть сделано достаточно быстро", - пояснил Козлов.

Выборы в сентябре

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.

В настоящее время на пост президента РАН претендуют Панченко, кандидатура которого уже зарегистрирована, а также директор Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Кроме того, еще два академика - директор ОАО "НИИМЭ" Геннадий Красников и директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов получили поддержку со стороны более 50 ученых каждый, чего достаточно для их выдвижения на пост президента Академии. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

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