Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При строительстве метро в Салониках археологи нашли золотые венки, монеты и амфоры

Наука
31 мая, 17:04 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов

В вестибюлях будущих станций метро, где были найдены древности, решено устроить выставочные павильоны, которые позволят пассажирам увидеть древний город византийской эпохи

Поделиться
Материал из 1 страницы

АФИНЫ, 31 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Министерство культуры и спорта Греции создало рабочую группу по контролю за археологическими находками, обнаруженными при строительстве метрополитена в Салониках. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Археологические работы в карьерах метро города Салоники решено продолжить после длительных переговоров между министерством культуры и спорта и министерством транспорта Греции, - говорится в заявлении. - Также принято решение о более тщательном наблюдении за этими работами".

Специально для этого министерством культуры и спорта создана рабочая группа, состоящая из чиновников минкульта и ведущих археологов города Салоники.

В вестибюлях будущих станций метро, где были найдены древности, решено устроить выставочные павильоны, которые позволят пассажирам увидеть древний город византийской эпохи. Другие находки будут выставлены на свободных площадях города, недалеко от мест их обнаружения. Это, по мнению специалистов, должно способствовать превращению "северной греческой столицы" в своеобразный музей под открытым небом.

"Данная работа является одной из самых важных и масштабных операций по модернизации города и сохранению его культурного наследия", - отмечают в министерстве.

При строительстве метро в Салониках археологи обнаружили множество древних захоронений, в том числе украшенную фресками гробницу IV века до н. э. У северного входа на станцию "Синдривани" были обнаружены 83 захоронения из Восточного кладбища древних Салоник - это могилы разного типа, которые относятся к эллинистическому и римскому периоду греческой истории, при этом примерно в половине из них были обнаружены погребальные дары.

Наиболее сенсационные находки при строительстве салоникского метро были сделаны в 2008-2009 годах. Тогда на месте станций "Синдривани" и "Новый железнодорожный вокзал" археологам посчастливилось обнаружить целое сокровище: восемь золотых венков раннего эллинистического периода (IV - I век до н. э.) и десятки оригинальных золотых ювелирных изделий, а также монеты, кольца, медные и глиняные сосуды. В общей сложности найдено более четырех тысяч старинных предметов.

Строительство метро в Салониках было повторно начато в 2006 году. Запланировано, что в 2020 году движение 18 автоматизированных подземных составов без машинистов будет осуществляться по одной линии протяженностью в 9,6 км, на которой будут расположены 13 станций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Греция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
2
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
4
Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях
5
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
6
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
7
Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов национальными интересами
Темы дня
Загрузка...
Реклама