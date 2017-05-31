При строительстве метро в Салониках археологи нашли золотые венки, монеты и амфоры

АФИНЫ, 31 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Министерство культуры и спорта Греции создало рабочую группу по контролю за археологическими находками, обнаруженными при строительстве метрополитена в Салониках. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Археологические работы в карьерах метро города Салоники решено продолжить после длительных переговоров между министерством культуры и спорта и министерством транспорта Греции, - говорится в заявлении. - Также принято решение о более тщательном наблюдении за этими работами".

Специально для этого министерством культуры и спорта создана рабочая группа, состоящая из чиновников минкульта и ведущих археологов города Салоники.

В вестибюлях будущих станций метро, где были найдены древности, решено устроить выставочные павильоны, которые позволят пассажирам увидеть древний город византийской эпохи. Другие находки будут выставлены на свободных площадях города, недалеко от мест их обнаружения. Это, по мнению специалистов, должно способствовать превращению "северной греческой столицы" в своеобразный музей под открытым небом.

"Данная работа является одной из самых важных и масштабных операций по модернизации города и сохранению его культурного наследия", - отмечают в министерстве.

При строительстве метро в Салониках археологи обнаружили множество древних захоронений, в том числе украшенную фресками гробницу IV века до н. э. У северного входа на станцию "Синдривани" были обнаружены 83 захоронения из Восточного кладбища древних Салоник - это могилы разного типа, которые относятся к эллинистическому и римскому периоду греческой истории, при этом примерно в половине из них были обнаружены погребальные дары.

Наиболее сенсационные находки при строительстве салоникского метро были сделаны в 2008-2009 годах. Тогда на месте станций "Синдривани" и "Новый железнодорожный вокзал" археологам посчастливилось обнаружить целое сокровище: восемь золотых венков раннего эллинистического периода (IV - I век до н. э.) и десятки оригинальных золотых ювелирных изделий, а также монеты, кольца, медные и глиняные сосуды. В общей сложности найдено более четырех тысяч старинных предметов.

Строительство метро в Салониках было повторно начато в 2006 году. Запланировано, что в 2020 году движение 18 автоматизированных подземных составов без машинистов будет осуществляться по одной линии протяженностью в 9,6 км, на которой будут расположены 13 станций.