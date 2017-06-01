Ученые ДВФУ нашли способ бороться с переувлажнением почв с помощью биоугля

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали долговременный эксперимент по изучению эффекта разработанной ими технологии борьбы с переувлажнением почв. В течение трех лет в землю на Приморской овощной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства будет вноситься биоуголь и изучаться его влияние на рост и урожайность сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба ДВФУ.
"Использовать биоуголь для повышения плодородности и решения проблемы переувлажнения почв в Приморье предлагают ученые ДВФУ. Эксперимент проводит группа исследователей Школы естественных наук на Приморской овощной опытной станции. В течение трех лет исследователи будут наблюдать прирост биомассы и качество продукта в зависимости от количества использованного биоугля", - сообщает пресс-служба.
Как отметила доцент кафедры почвоведения ДВФУ Виктория Семаль, переувлажнение почв - одна из острых проблем сельского хозяйства Дальнего Востока. На больших территориях урожайность культур снижается из-за обильных летних осадков. А биоуголь - пористое вещество, получаемое при бескислородной утилизации органических отходов - поглощает часть излишней влаги и выделяемых газов, делая почвы более продуктивными.
Еще одной задачей исследователей является изучение влияние биогуля на выделение растениями парниковых газов. "Нас интересует, насколько внесение биоугля будет эффективно, и уменьшится ли эмиссия углерода благодаря этой технологии. Исследования уже начались: недавно мы посетили экспериментальные площадки в Суражевке и отобрали образцы почв для дальнейших анализов. Устойчивые результаты за три года позволят оценить эффективность технологии", - сказала Семаль.
Исследования проводятся по программе работы созданной в прошлом году в ДВФУ международной лаборатории Far Eastern Climate Smart lab, ее возглавляет лауреат Нобелевской премии (2007) Риккардо Валентини. Исследования направлены на изучение глобальных изменений климата в Дальневосточном регионе и странах Северо-Восточной Азии. Они предполагают долгосрочное изучение выбросов парниковых газов и их утилизации лесами региона. Для этого уже в ближайшие месяцы будут открыты полевые станции в разных районах Приморского края.