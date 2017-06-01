Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые ДВФУ нашли способ бороться с переувлажнением почв с помощью биоугля

Наука
1 июня, 3:01 UTC+3

Биоуголь имеет пористую структура, за счет чего он способен поглощать часть излишней влаги и выделяемых газов, сообщила доцент кафедры почвоведения ДВФУ Виктория Семаль

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали долговременный эксперимент по изучению эффекта разработанной ими технологии борьбы с переувлажнением почв. В течение трех лет в землю на Приморской овощной опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства будет вноситься биоуголь и изучаться его влияние на рост и урожайность сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Использовать биоуголь для повышения плодородности и решения проблемы переувлажнения почв в Приморье предлагают ученые ДВФУ. Эксперимент проводит группа исследователей Школы естественных наук на Приморской овощной опытной станции. В течение трех лет исследователи будут наблюдать прирост биомассы и качество продукта в зависимости от количества использованного биоугля", - сообщает пресс-служба.

Смотрите также

ДВФУ и университеты АТР объединят усилия в арктических исследованиях

Приморские ученые обнаружили новые полезные вещества в морских грибах

В ДВФУ представили прототип биопротеза руки нового поколения

Как отметила доцент кафедры почвоведения ДВФУ Виктория Семаль, переувлажнение почв - одна из острых проблем сельского хозяйства Дальнего Востока. На больших территориях урожайность культур снижается из-за обильных летних осадков. А биоуголь - пористое вещество, получаемое при бескислородной утилизации органических отходов - поглощает часть излишней влаги и выделяемых газов, делая почвы более продуктивными.

Еще одной задачей исследователей является изучение влияние биогуля на выделение растениями парниковых газов. "Нас интересует, насколько внесение биоугля будет эффективно, и уменьшится ли эмиссия углерода благодаря этой технологии. Исследования уже начались: недавно мы посетили экспериментальные площадки в Суражевке и отобрали образцы почв для дальнейших анализов. Устойчивые результаты за три года позволят оценить эффективность технологии", - сказала Семаль.

Исследования проводятся по программе работы созданной в прошлом году в ДВФУ международной лаборатории Far Eastern Climate Smart lab, ее возглавляет лауреат Нобелевской премии (2007) Риккардо Валентини. Исследования направлены на изучение глобальных изменений климата в Дальневосточном регионе и странах Северо-Восточной Азии. Они предполагают долгосрочное изучение выбросов парниковых газов и их утилизации лесами региона. Для этого уже в ближайшие месяцы будут открыты полевые станции в разных районах Приморского края.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
2
СМИ: два сенатора предложили ужесточить санкции против РФ из-за Украины и Сирии
3
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
4
Киев заявил, что будет соблюдать режим тишины в Донбассе 1 июня
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
7
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
Темы дня
Загрузка...
Реклама