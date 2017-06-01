Ученые создали программу для распознавания чувств животных по их мимике

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Британские ученые решили облегчить жизнь фермерам и создали уникальную программу, способную распознавать эмоции животных, сообщает газета The Daily Telegraph.

На данный момент искусственный интеллект, разработанный сотрудниками Кембриджского университета, умеет распознавать пять различных эмоций у овец и может предупреждать владельца о том, что животное испытывает дискомфорт. Для исследования ученые использовали около 500 снимков овец, предоставленных ветеринарами, осматривавшими животных.

Алгоритм, который использует программа, призван в первую очередь выявить признаки болевых ощущений и строится на отслеживании положения ушей, раскрытия глаз и форме ноздрей. В качестве примера тревожных признаков ученые называют прищуренные глаза, впалые щеки, наклоненные вперед уши, опущенные вниз или вытянутые и сжатые уголки губ, а также изменение формы ноздрей от U-образной к V-образной. "Интересно то, что можно проследить четкие сходства между этими изменениями на мордах овец и мимикой человека, испытывающего боль", - заявил один из авторов исследования доктор Марва Махмуд.

На протяжении многих лет проводились исследования человеческой мимики. Однако намного раньше изучением мимики животных занялся Чарльз Дарвин, который утверждал, что все люди и многие животные демонстрируют одни и те же проявления эмоций. "Поэтому мы решили, что следует объединить наши наработки по изучению человеческой мимики и животных", - рассказал профессор Питер Робинсон. Он признался, что после работы над этим проектом он ловит себя на том, что, прогуливаясь за городом, останавливается, чтобы поговорить с овцами и убедиться, что они хорошо себя чувствуют.

Как отмечают авторы исследования, овцы могут испытывать сильную боль в связи с различными болезнями вроде гниения стопы или мастита (острая инфекционная болезнь, при которой происходит гангренозное поражение вымени овцы). Эти заболевания могут представлять серьезную опасность для всего стада, если не будут вовремя выявлены. Для более оперативного мониторинга состояния животных предлагается устанавливать камеры на поилки, к которым животные будут неизбежно подходить в течение дня и где удастся подробно рассмотреть их мимику.

При этом исследователи допускают, что программа при должной адаптации может быть использована для мониторинга состояния других животных - лошадей, лабораторных мышей, а также домашних животных. Более подробно о своем алгоритме ученые планируют рассказать на 12-й Международной конференции IEEE (Института инженеров в области электротехники и электроники) по автоматическому распознаванию мимики и жестов. Она проходит в Вашингтоне с 30 мая по 3 июня.