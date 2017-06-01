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Ученые в третий раз "поймали" гравитационные волны

Наука
1 июня, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Гравитационный сигнал был зарегистрирован на двух детекторах LIGO в США

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© EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Физики из МГУ в составе международной научной коллаборации LIGO в третий раз в истории зарегистрировали гравитационные волны. Они предполагают, что слившиеся в пару и образовавшие волны черные дыры, появились далеко друг от друга. Об этом сообщает пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

"Гравитационный сигнал был зарегистрирован на двух детекторах LIGO в США. Ученые сообщают, что ни один из экспериментов по детектированию гравитационных волн не опроверг общую теорию относительности Эйнштейна. Особенность слившейся пары черных дыр, зарегистрированной LIGO в третий раз, заключается в том, что по крайней мере у одной черной дыры из пары собственный момент вращения, спин, не совпадает по направлению с полным моментом орбитального движения пары. Это говорит в пользу гипотезы, что черные дыры, составляющие пару, образовались далеко друг от друга", - говорится в сообщении.

Гравитационные волны - это колебания "ткани" пространства-времени, которые разбегаются от массивных объектов, движущихся с ускорением. Из-за относительной слабости гравитационных сил волны имеют весьма малую величину, с трудом поддающуюся регистрации.

Зарегистрированные детекторами лазерной-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) гравитационные волны, как и в первых двух случаях, порождены столкнувшимися черными дырами.

В результате образовалась новая черная дыра с массой около 49 Солнц.

Когда гравитационные волны были зарегистрированы в первый и второй раз, массы образовавшихся черных дыр составили 61 и 21 масс Солнца соответственно, а расположены они на расстоянии 1,3 и 1,4 млрд световых лет от Земли. В случае третьего события источник находился на расстоянии около 3 млрд световых лет.

"И в этом третьем событии регистрации гравитационных волн очень внимательно исследовался процесс собственного вращения черных дыр. Было показано, что вообще оси вращения у них не совпадают. Это позволяет говорить в пользу гипотезы образования этих черных дыр, предполагающей, что сначала они были как бы отдельно в звездном скоплении, каждая черная дыра образовалась сама по себе, а потом они подошли близко друг к другу, образовали двойную систему и, наконец, столкнулись и слились", - сказал профессор физического факультета МГУ, доктор физико-математических наук Валерий Митрофанов, слова которого приводятся в сообщении.

Первое обнаружение гравитационных волн, объявленное 11 февраля 2016 года, явилось важной вехой в развитии физики.

Оно подтвердило предсказание общей теории относительности Альберта Эйнштейна, сделанное в 1915 году, и ознаменовало начало новой области гравитационно-волновой астрономии. В июне 2016 года ученые зафиксировали гравитационные волны от еще одной пары столкнувшихся черных дыр. А результаты регистрации этого события в третий раз описаны в статье, принятой к публикации в журнале Physical Review Letters.

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