Диссовет Белгородского госуниверситета в начале июля рассмотрит диссертацию Мединского

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БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС. Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассмотрит диссертацию министра культуры России Владимира Мединского в начале июля, рассказала в четверг ТАСС руководитель управления вуза по связям с общественностью и СМИ Вероника Смирнова.
"Следующее заседание диссовета назначено 15 июня, в его рамках будет принято решение о дате рассмотрения диссертации. Но так как у нас крайний срок 17 июля, а объявление о защите должно быть опубликовано за 15 дней до нее, соответственно защита должна пройти ориентировочно 2 июля", - уточнила Смирнова.
По ее словам, специальная комиссия уже сформирована. В нее вошли члены диссовета по специальности "Отечественная история".
Ранее сообщалось, что диссертационный совет Белгородского госуниверситета должен рассмотреть диссертацию Мединского до 17 июля, то есть в течение двух месяцев со дня получения пакета документов из Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
История с диссертацией министра культуры началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук.
По его мнению, написанная главой Минкульта работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".
ВАК сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты. Тогда 21 апреля президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.