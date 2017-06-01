В Нидерландах открылся центр по испытанию технологии Hyperloop

ГААГА, 1 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. У Нидерландов скоро может появиться собственный Илон Маск. Тим Хаутер из группы студентов, ставшей победителем конкурса по созданию сверхскоростного поезда с использованием технологии "гиперпетли" (Hyperloop), основал свою компанию Hardt Global Mobility и открыл центр по проведению полномасштабных испытаний, сообщает газета de Volkskrant.

Технология Hyperloop была изобретена самим Маском и предусматривает движение капсулы внутри вакуумной трубы с минимальным сопротивлением. Предполагается, что такие сверхскоростные поезда смогут развивать скорость в 1000 км/ ч и даже больше. Это значит, что из Амстердама до Парижа, например, можно будет добраться за полчаса, а поездка между Братиславой и Веной в 70 км займет не более пяти минут.

Хаутер вместе с другими студентами из Делфтского технического университета (ДТУ) в январе победил в конкурсе, организованном компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Теперь же он ставит перед собой задачу по извлечению прибыли из данной технологии.

Испытательный центр открыт в сотрудничестве с ДТУ, компанией "Нидерландские железные дороги" и строительным концерном BAM. На данном этапе этот проект уже получил 600 тыс. евро инвестиций. Этого достаточно, чтобы построить трубу длиной около 30 м. "Здесь мы намерены испытывать все системы, за исключением тех, для которых необходимо, чтобы капсула развивала полную скорость, - отметил Хаутер. - В частности, речь идет о системе левитации, двигательной установке, системе безопасности и многом другом".

Основатель Hardt Global Mobility не собирается на этом останавливаться и рассчитывает на дополнительные капиталовложения для того, чтобы к 2019 году создать линию длиной несколько километров для испытаний на высоких скоростях. "В ней мы сможем протестировать все необходимые системы для того, чтобы затем соединить новым видом транспорта два города, - подчеркнул он. - Речь идет о максимальной скорости, поворотах, переключении стрелок и также безопасности". А конечной целью Тима Хаутера является создание коммерческой линии между Амстердамом и Парижем к 2021 году.