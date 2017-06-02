Медведев разрешил иностранцам защищать в России диссертации на родном языке

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание ученых степеней, предоставляется право защиты на иностранном языке. Документ, подписанный 29 мая, был опубликован на сайте правительства.
"Подписанным постановлением в положение (о присуждении ученых степеней - прим. ТАСС) внесено изменение, в соответствии с которым иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание ученых степеней, может быть предоставлено право защиты на иностранном языке в организациях, где предусмотрена возможность такой защиты", - говорится в справке к распоряжению.
При этом диссертация и автореферат должны быть предоставлены на русском и иностранном языках. Перевод документов на русский язык, а также обеспечение услуг переводчика в случае приглашения соискателя на заседание Высшей аттестационной комиссии или экспертного совета такой комиссии обеспечиваются за счет средств организации, в диссертационном совете которой проводится защита, или за счет соискателя по соглашению между ними.
"Принятое решение будет способствовать привлечению в российские образовательные и научные организации иностранных исследователей, позволит повысить конкурентоспособность этих организаций", - говорится на сайте правительства.