В РАН надеются, что Общее собрание академии в сентябре пройдет по новым правилам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента РАН академик Валерий Козлов надеется, что общее собрание РАН в сентябре, на котором должен быть выбран президент Академии наук, пройдет по новым правилам, то есть с учетом тех поправок, которые академия предложила внести в Федеральный закон 253. Об этом он рассказал журналистам в Государственной думе.

"Мы рассчитываем, что Дума поддержит нас, и мы будем проводить наше общее собрание 25 сентября уже по обновленным правилам", - сказал Козлов.

Он напомнил, что 30 мая на встрече с президентом РФ обсуждались предложения Академии наук, касающиеся поправок в 253 Федеральный закон ("О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"- прим. ТАСС). Академия предлагает: изменение нормы в две трети голосов, необходимых для выбора президента, на простое большинство, согласование кандидатур на пост президента РАН в правительстве, утверждение выбранного президента РАН президентом РФ.

"Сегодня мы с Вячеславом Алексеевичем (Никоновым, председателем комитета Госдумы по образованию и науке - прим. ТАСС) обсудили весь этот круг вопросов. Мы в Академии наук очень рассчитываем, что Государственная дума отнесется с пониманием и поддержит предложения РАН, высказанные на этом совещании", - сказал Козлов.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.

В настоящее время на пост президента РАН претендуют Панченко, кандидатура которого уже зарегистрирована, а также директор Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Кроме того, еще два академика - директор ОАО "НИИМЭ" Геннадий Красников и директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов получили поддержку со стороны более 50 ученых каждый, чего достаточно для их выдвижения на пост президента Академии. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.