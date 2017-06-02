Приморские ученые считают, что медведи едят деревья для самолечения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ученые из Владивостока изучили состав древесной ткани, которую поедают медведи в Приморском крае, а также на острове Сахалин, сообщила пресс-служба Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ). Оказалось, что в этой пище содержатся различные антиоксиданты и пробиотики, и поэтому исследователи предположили, что такая добавка к рациону нужна хищникам для поддержания микрофлоры.

В перспективе подобные исследования могут помочь в поиске новых лекарств природного происхождения.

"Хозяева домашних животных наверняка замечали, что во время болезни они часто ищут травки и растения, а потом едят их и через несколько дней поправляются. Сейчас наука начинает изучать такие случаи самолечения животных, потому что они могут указать на новые натуральные лекарственные средства. В таком ключе сделана и наша работа: мы изучили состав камбия - своеобразного "костного мозга" дерева, который часто едят медведи. Оказалось, что эта ткань богата различными антиоксидантами и пробиотиками", - рассказал корреспонденту ТАСС один из авторов исследования, проректор ДВФУ по научной работе и сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН​, Кирилл Голохваст.

Несколько десятилетий назад зоологи заметили, что медведи часто обдирают кору с деревьев и слизывают из под нее тонкий слой камбия - так называют образовательную ткань толщиной до 1 сантиметра, из которой развиваются все остальные клетки дерева.

Некоторые ученые считают, что такое необычное поведение хищников помогает получить им дополнительное питание, но по мнению российских исследователей эта гипотеза неверна. Питательная ценность камбия по их словам во много раз меньше энергетических затрат на его добычу.

Для того, чтобы понять истинные причины такого необычного поведения хищников ученые собирали образцы поврежденных деревьев в Приморском крае и на острове Сахалин. В этих местах медведи чаще всего обдирают белокорые пихты и поэтому исследование сфокусировалось именно на этих деревьях.

Уникальная медвежья биодобавка

Ученые проанализировали химический состав камбия из поврежденных деревьев с помощью метода масс-спектрометрии. Оказалось, что в этих образцах содержится множества различных антиоксидантов, а также пробиотиков.

Поэтому по мнению ученых медведи "добывают" камбий в первую очередь для поддержания сбалансированного состава собственной микрофлоры и как биологически активную добавку к пище.

Исследователи планируют продолжить свою работу. "Наше исследование имело не только наблюдательный характер, - сказал Голохваст. - Теперь мы хотим взять образцы камбия и других деревьев и более детально их изучить для создания новых лекарственных средств".

В работе участвовали исследователи из ДВФУ, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, а также Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН. Статья ученых опубликована в журнале Biochemistry Research International.