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Ученые нашли загрязнения тяжелыми металлами на острове Белый

Наука
2 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

По мнению исследователей, частицы свинца приносит ветер из отдаленных промышленных районов

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© Общественная организация "ГринАрктика"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ученые из Тюменского государственного университета впервые провели мониторинг содержания тяжелых металлов на острове Белый в Карском море, и обнаружили повышенное содержание свинца в почве, рассказал ТАСС Дмитрий Московченко, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Международного института Криологии и Криософии ТюмГУ.

Ученые провели исследования почвы на острове, и обнаружили, что в целом содержание металлов в норме, но в трех местах уровень загрязнения свинцом превышал допустимые концентрации. По мнению ученых, частицы металла приносит ветер из отдаленных промышленных районов.

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"Остров Белый является в нашем регионе в этом отношении "белым пятном". Ранее эколого-геохимических исследований там не проводилось" - сказал Московченко.

По словам ученых, исследования на Кольском полуострове, Шпицбергене, в Норильском промышленном районе и дельте Лены показали опасный уровень загрязнения почв, снега и воды. Активная разработка месторождений нефти и газа, открытых на Ямале и шельфе Карского моря представляют серьезную угрозу для окружающей среды. Между тем, арктическая часть Западной Сибири пока плохо исследована на предмет загрязнения, особенно остров Белый, один из самых удаленных участков Арктики, который находится в Карском море.

"Основной научный вывод, полученный в результате работы состоит в том, что содержание металлов в почвах острова Белый зависит, прежде всего, от ландшафтных условий. Происходит вынос частиц металлов из почв водоразделов и накопление их в поймах рек и приморских низинах. Вероятно, этот процесс местами приводит к повышению содержания некоторых металлов до опасного уровня" - сказал Московченко. По словам ученых, результаты исследования помогут в мониторинге окружающей среды в Арктике в условиях роста угрозы загрязнения из-за разработки нефтяных и газовых месторождений.

В 2016 году закончилась очистка острова Белый от мусора, которая проходила в рамках программы по очистке Арктики. Волонтеры из России, Китая, Чили, Германии и Израиля собрали около 1 тысячи тонн металлолома, главным образом, цистерн из-под топлива, оставшихся от прошлых геологоразведочных экспедиций.

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