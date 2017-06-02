В Китае искусственный интеллект попытается сдать экзамен по алгебре наравне со школьниками

ПЕКИН, 2 июня. /Корр. ТАСС/. Искусственный интеллект AI-MATHS в этом году будет состязаться со школьниками в сдаче выпускного экзамена "гаокао" (аналог российского ЕГЭ) по математике.

Как сообщило агентство "Синьхуа", тест назначен на 7 июня.

Робот попробует решить несколько вариантов математических заданий в течение двух часов экзамена. По словам разработчиков, AI-MATHS уже пытался сдать такой экзамен в феврале этого года. Однако в тот раз машине удалось набрать лишь 93 балла, что всего на три пункта превышает проходной минимум.

"Мы работаем над совершенствованием его логического мышления и расширяем спектр решений алгоритмических задач", - сказал исполнительный директор компании-разработчика "Чэнду чжуньсинъюньсюэ" Линь Хуэй. Как утверждают программисты, на предстоящем экзамене робот постарается выполнить тест с более высоким результатом.

Проект осуществляется при поддержке Министерства науки и технологий КНР: ведомство поставило задачу разработать к 2020 году роботов, способных сдать экзамены на результат, которого будет достаточно для поступления в лучшие высшие учебные заведения Китая.

Интерес к разработкам в сфере искусственного интеллекта со стороны китайской общественности вырос после того, как в мае компьютерная программа компании Google DeepMind под названием AlphaGo разгромила чемпиона Китая и мира по логической настольной игре го (китайское название - "вэйци") Кэ Цзе.

Компьютер выиграл у лучшего игрока мира турнир из трех матчей. По признанию Кэ Цзе, в прошлом программа не была столь совершенна, однако сейчас все действия и принимаемые AlphaGo решения находятся за гранью человеческого понимания и возможностей.