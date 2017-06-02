Выдвинутый в претенденты на пост главы РАН академик Сергеев рассказал о своей программе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выдвинутый отделением физических наук РАН в претенденты на пост президента Российской академии наук директор нижегородского Института прикладной физики РАН Александр Сергеев в интервью научно-популярному порталу "Чердак" рассказал о своей предвыборной программе.

Программа будет состоять из семи пунктов, объединенных идеей о том, что РАН должна стать важной идеологической структурой в стране, которая будет отвечать за подъем "суммарного интеллекта нации".

"Я перечислю кратко несколько пунктов, по каждому из которых готовится проект программы. Первый пункт: достижение консенсуса между Академией и органами власти относительно понимания причин теперешнего состояния отечественной науки, путей выхода из кризиса и роли в этом Академии и фундаментальной науки... Второй: получение академией наук реальных инструментов формирования и реализации государственной научно-технической политики. Я не призываю к немедленному возврату институтов под контроль Академии, но искренне уверен, что наукой должны управлять ученые, а действующее "правило двух ключей" во взаимоотношениях РАН и ФАНО - не инструмент развития, а скорее инструмент защиты друг от друга", - сказал Сергеев.

Согласно третьему пункту, необходимо активизировать работу внутри самой академии, создать команду людей, для которых работа в РАН будет основной и ежедневной. Так, научные советы должны работать регулярно, а не раз в год, а все члены РАН - принять факт, что академия - это работа, за которую государство платит деньги.

Четвертый пункт программы содержит положение о том, что РАН должна принять на себя ответственность за инициацию и раскрутку крупных научных проектов. В пятом пункте говорится о необходимости поиска баланса фундаментальных и прикладных исследований и роли академии в его поддержании.

Также Сергеев напоминает про роль РАН в обеспечении безопасности страны. Это заложено в шестом пункте. В последнем пункте говорится о необходимости наладить связи с общественностью, также, Сергеев считает, что академия должна стать более открытой и вести работу по популяризации отечественной науки.

Выборы в сентябре

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.

В настоящее время на пост президента РАН претендуют Панченко, кандидатура которого уже зарегистрирована, а также Сергеев. Кроме того, еще два академика - директор ОАО "НИИМЭ" Геннадий Красников и директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов получили поддержку со стороны более 50 ученых каждый, чего достаточно для их выдвижения на пост главы академии. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.