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Глава ВАК: защита диссертаций на иностранном языке повысит авторитет вузов

Наука
3 июня, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

В настоящий момент возможность защищать диссертацию на иностранном языке есть в СПбГУ и РУДН

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Владимир Филиппов

Владимир Филиппов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Организация защиты диссертаций на иностранном языке повысит авторитет вузов, хотя это в 6-7 раз дороже, чем проведение ее на русском языке. Об этом ТАСС сообщил глава Высшей аттестационной комиссии, ректор РУДН Владимир Филиппов.

"Это достаточно затратная процедура. Если брать в целом расходы на перевод, синхронный перевод, рассылку материалов и так далее, у нас выходит около 200 тыс. рублей на одну защиту диссертаций на иностранном языке. Я думаю, затраты (по сравнению с защитой на русском - прим. ТАСС) отличаются раз в 6-7. Но это (защиты диссертаций на иностранном языке - прим. ТАСС) будут делать ведущие учебные заведения, это повышает авторитет учебных заведений. Я уверен, что в ведущих вузах это будет развиваться", - сказал Филиппов.

В пятницу на официальном портале информации www.government.ru было опубликовано постановление правительства России, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, предоставляющее возможность защищать диссертации на иностранном языке в организациях, где предусмотрена такая возможность. При этом затраты на перевод документов и услуги переводчика ложатся на организацию, где проводится эта защита или на самого соискателя ученой степени.

"Жизнь подталкивает к тому, что это было очень необходимое дополнение к действующему порядку присуждения ученых степеней. Потому что уже сейчас есть целый ряд категорий граждан, которые хотели бы защищаться на иностранном языке", - подчеркнул Филиппов.

В настоящий момент возможность защищать диссертацию на иностранном языке есть в СПбГУ и РУДН, отметил Филиппов. Только в июне в последнем пройдет три защиты диссертаций по физике на английском языке. При этом глава ВАК уверен, что в ближайшие годы, выбирая защиту на иностранном языке, в 90% случаев она будет проходить на английском, что связано с качеством перевода.

"В первую очередь это будут вузы проекта 5-100, которым важно развивать академическую мобильность, реализовывать программы на английском языке. Поэтому этот 21 университет, которые включены в 5-100, будут развивать более активно, чем другие высшие учебные заведения", - сказал Филиппов, отвечая на вопрос, в каких вузах в ближайшее время соискатели смогут защищаться на иностранном языке.

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