Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: уникальное месторождение кобальта обнаружено на океанском дне в районе Токио

Наука
5 июня, 8:31 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Месторождение находится в районе подводного потухшего вулкана, остывшая лава которого покрывает слоем примерно 10 см площадь около 950 кв. км

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Значительные залежи породы, богатой кобальтом и другими редкими металлами, обнаружены на океанском дне в непосредственной близости от японской столицы. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, месторождение находится в 350 км к юго востоку от полуострова Босо в примыкающей к Токио префектуре Тиба.

Данные о возможном наличии там редких металлов имелись давно, однако только сейчас этот район детально исследовала с помощью робота-батискафа группа специалистов ряда государственных и частных исследовательских центров.

Месторождение находится в районе подводного потухшего вулкана на глубине от 1,5 тыс. до 5,5 тыс. метров. Крайне богатая кобальтом и другими редкими металлами остывшая лава слоем примерно 10 см покрывает там площадь около 950 кв. км.

Япония практически не имеет полезных ископаемых, она закупает в значительных количествах редкие металлы, необходимые для электронной промышленности. В настоящее время, сообщает телеканал, готовятся новые подводные экспедиции, призванные уточнить размеры месторождения и изучить технические возможности его разработки на океанском дне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
3
В Московском регионе ожидается холодная погода
4
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
5
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
6
"Ъ": в России может появиться новый крупный золотодобытчик
7
Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится
Темы дня
Загрузка...
Реклама