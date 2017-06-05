СМИ: уникальное месторождение кобальта обнаружено на океанском дне в районе Токио

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ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Значительные залежи породы, богатой кобальтом и другими редкими металлами, обнаружены на океанском дне в непосредственной близости от японской столицы. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, месторождение находится в 350 км к юго востоку от полуострова Босо в примыкающей к Токио префектуре Тиба.
Данные о возможном наличии там редких металлов имелись давно, однако только сейчас этот район детально исследовала с помощью робота-батискафа группа специалистов ряда государственных и частных исследовательских центров.
Месторождение находится в районе подводного потухшего вулкана на глубине от 1,5 тыс. до 5,5 тыс. метров. Крайне богатая кобальтом и другими редкими металлами остывшая лава слоем примерно 10 см покрывает там площадь около 950 кв. км.
Япония практически не имеет полезных ископаемых, она закупает в значительных количествах редкие металлы, необходимые для электронной промышленности. В настоящее время, сообщает телеканал, готовятся новые подводные экспедиции, призванные уточнить размеры месторождения и изучить технические возможности его разработки на океанском дне.