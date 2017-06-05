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Участники международной экспедиции изучат на Ямале популяции хищных птиц и животных

Наука
5 июня, 11:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

В экспедиции примут участие 25 человек, в том числе ученые из Франции, Германии, Норвегии и Голландии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российские ученые совместно с партнерами из Норвегии, Германии, Франции и Голландии примут участие в экспедиции по изучению современного состояния популяций некоторых видов птиц и млекопитающих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил ТАСС заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН, научный сотрудник "Научного центра изучения Арктики" Александр Соколов.

"Стартует очередной полевой сезон, в общей сложности в экспедиции будут участвовать 25 человек - это как студенты, так и опытные научные сотрудники, а также наши партнеры из Франции, Германии, Норвегии, Голландии. Как и в предыдущие годы, мы постараемся собрать полевой материал на четырех стационарах: "Харп" в окрестностях города Лабытнанги, "Еркута" в подзоне кустарниковых тундр, третий - "Сабетта", а четвертый - на острове Белый. Будем изучать современное состояние популяций некоторых видов птиц и млекопитающих", - сказал Соколов.

По его словам, на "Харпе" ученые будут следить за динамикой численности грызунов, а на "Еркуте" совместно с партнерами из Германии будут подробно изучать состояние популяции одной из уток тундровой зоны - морянки. "Численность этого вида на зимовках в Балтийском море снизилась более чем в два раза за последние несколько лет. Возможные причины этого мы будем искать на местах их размножения", - отметил он.

На "Сабетте" продолжится мониторинг песца и хищных птиц, а совместно с партнерами из Франции будут изучаться особенности размножения куликов. "На острове Белом под наблюдением ученых находятся популяции белолобого гуся, леммингов и песца. Кроме того, на всех стационарах особое внимание традиционно будет уделяться видам, внесенным в Красную Книгу: сапсан, кречет, белая сова, пискулька, краснозобая казарка, малый лебедь и другим", - сказал Соколов.

Ученый отметил, что работы проводятся на средства нескольких грантов и при поддержке окружного департамента по науке и инновациям. Ранее директор департамента Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.

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