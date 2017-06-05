Арктический плавучий университет-2017 планирует дойти до самого северного острова России

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета-2017 планирует в этом году дойти до самого северного острова России и Евразии - острова Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции Константин Зайков.

"Дойти до острова Рудольфа - это программа максимум, высокие амбиции - постараться добраться до самых дальних горизонтов архипелага Земля Франца-Иосифа. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что природа может внести большие коррективы", - сказал Зайков.

Экспедиция под названием Arcticum incognita (Непознанная Арктика - прим. ТАСС) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" с 8 по 28 июля планирует пройти по маршруту: Архангельск - мыс Желания (Новая Земля) - остров Галля (Земля Франца-Иосифа) - остров Хейса (ЗФИ) - остров Джексона (ЗФИ) - остров Рудольфа (ЗФИ) - остров Гукера (ЗФИ) - остров Нортбрука (ЗФИ) - остров Белл (ЗФИ) - Архангельск.

Как пояснил Зайков, для июля в акватории Земли Франца- Иосифа это очень оптимистичный план, ледовая обстановка может оказаться сложной, но в настоящее время в этой части Арктики состояние льдов напоминает ситуацию 2013 года, когда ледовая обстановка была благоприятной для плавания в июле. "У нас есть программа минимум, которая включает в себя работы на южных островах архипелага ЗФИ и северного окончания Новой Земли. Эта территория во многом неизученная и неизведанная. Мы идем в районы, мало изученные и мало хоженные человеком, чтобы понять, что происходит там", - сказал собеседник агентства.

Арктический плавучий университет - это инновационный проект по изучению арктических территорий с целью сохранения арктической среды и обеспечения устойчивого развития региона для будущих поколений. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов проходят практику по специальностям, связанным с арктическим регионом. Организаторы проекта: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.