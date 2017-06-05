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Впервые иностранцы составят более 50% участников Арктического плавучего университета

Наука
5 июня, 14:11 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 5, июня. /ТАСС

В прошлом году в составе экспедиции АПУ было восемь иностранных участников

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. /ТАСС/. Впервые больше половины участников экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ), которая состоится с 8 по 28 июля, будут из вузов других стран. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции Константин Зайков.

"В этом году очень масштабное зарубежное участие: 30 участников экспедиции, это более 50% - иностранцы, при этом очень широкая география от Кубы до Болгарии и Сербии. Если перечислять: Куба, Франция, Швейцария, Нидерланды, Сербия, Германия, Швеция, Австрия, Греция, Словения. Очень большая интернациональная команда, несколько ведущих научных и образовательных организаций", - сказал Зайков.

В предыдущие годы в экспедициях Арктического плавучего университета также участвовали иностранцы, но в каждом рейсе всего несколько человек. В 2016 году в составе экспедиции было вомесь иностранных участников. Большинство зарубежных участников АПУ-2017 учится в вузах Швейцарии - 21 человек. "Спектр направлений исследований очень большой. Будет большая группа из Швейцарии, которая едет изучать историю, культуру России, Русской Арктики, они будут изучать объекты культурного наследия в рамках программы по изучению русистики", - пояснил руководитель экспедиции.

Из Болгарии в рейсе-2017 примут участие биологи. Всего в составе экспедиции 58 человек.

Экспедиция под названием Arcticum incognita (Непознанная Арктика - ред.) на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" с 8 по 28 июля планирует пройти по маршруту Архангельск - мыс Желания (Новая Земля) - остров Галля (Земля Франца-Иосифа) - остров Хейса (ЗФИ) - остров Джексона (ЗФИ) - остров Рудольфа (ЗФИ) - остров Гукера (ЗФИ) - остров Нортбрука (ЗФИ) - остров Белл (ЗФИ) - Архангельск.

Арктический плавучий университет - это инновационный проект, объединяющий науку и образование. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям с целью сохранения арктической среды и обеспечения устойчивого развития региона для будущих поколений. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов проходят практику по специальностям, связанным с арктическим регионом. Организаторы проекта: Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова и "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

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