В Нидерландах обнаружен запас монет, отчеканенных во времена поздней Римской империи

ГААГА, 5 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Тайник с монетами, отчеканенными во времена поздней Римской империи, обнаружен в лесу рядом с городом Линден в голландской провинции Гелдерланд. Эксперты предполагают, что богатство было закопано франками во второй половине V века, когда территория являлась частью Западной Римской империи, прекратившей свое существование в 476 году, сообщает голландский информационный портал DutchNews.

На некоторых монетах изображен Майориан, один из последних императоров, правивший с 457 по 461 год. "С учетом этого мы думаем, что богатство было закопано где-то около 460 года", - отметил профессор археологии Амстердамского свободного университета Нико Ройманс.

В настоящее время коллекция представлена в музее Валкхоф в городе Неймеген. "Речь идет о значительной по тем временам сумме, - заметил Ройманс. - И мы считаем, что она была заплачена римлянами за помощь франков в борьбе с местными германскими племенами, такими как вестготы".

По его словам, карты этой местности XIX века указывают, что на месте находки раньше находился могильник. "Это дает основания предполагать, что владелец монет, уходя на битву, планировал вернуться и забрать их, - подчеркнул эксперт. - Могильники в те времена являлись отличительными ориентирами, которые можно было легко найти, и поэтому золото было закопано именно рядом с ним".

"Эта находка особенно важна, поскольку относится к позднему периоду существования Римской империи, - заметил в свою очередь археолог из Радбаудского университета в городе Неймеген Стефан Молс. - Раньше мы могли только это предполагать, однако в последнее время мы находим все больше подтверждений тому, что римляне пользовались услугами наемников, проживавших на этой территории".