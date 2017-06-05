Сибирские ученые открыли новый вид клещей в Южной Африке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый вид клещей, живущих в термитниках в Южной Африке.

Об этом рассказал ТАСС руководитель международной комплексной научно-исследовательской лаборатории ТюмГУ по изучению климата, землепользования и биоразнообразия Андрей Толстиков.

"В результате экспедиции ученых Тюменского государственного университета в Южную Африку были обнаружены и описаны новые для науки род и вид клещей, обитающие в гнездах термитов", - сказал Толстиков.

Клещей нашли в небольшом заповеднике в окрестностях города Блумфонтейн в африканской саванне. Представители нового рода питаются грибами, а расселяются, прикрепившись к телу термитов.

По словам ученых, до настоящего времени клещи, обитающие в термитниках Южной Африки, оставались неизученными, и исследователи ждут новых интересных находок.

Экспедиция состоялась в рамках сотрудничества с Национальным музеем ЮАР в Блумфонтейне.

Термиты относятся к числу наиболее распространенных насекомых в Южной Африке, некоторые их виды могут вызывать повреждения построек. Один из возможных способов борьбы с ними - биологический, то есть использование естественных врагов. Как считают ученые, изучение соседей термитов, возможно, позволит разработать способы контроля их численности.