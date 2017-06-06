На Камчатке рыбопромышленники профинансируют работу ученых по учету лососевых

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Ассоциация рыбопромышленников "Река Большая" на Камчатке окажет помощь Камчатскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) в проведении авиационных учетов лососевых и мойвы у берегов полуострова. Для этого предприниматели арендуют вертолет, заявил председатель Ассоциации "Река Большая" Эмиль Шайхов.

"Для отраслевой науки оплата дорогостоящего вертолетного времени (стоимость одного вертолетного часа на Камчатке составляет более 200 тыс. рублей) - непосильное бремя. Так, из-за недостатка финансирования авиаучет мойвы не вели 14 лет и возобновили только при поддержке рыбопромышленников. Мы прекрасно понимаем необходимость этих работ. После анализа результатов авиаучета ученые смогут дать обоснованные рекомендации по рациональному использованию водных биоресурсов рек запада Камчатки", - сказал он.

Авиаучет будет произведен в бассейнах рек Большая, Опала и Кихчик на западном побережье Камчатки. Всего планируется совершить семь вылетов для аэровизуальных исследований объемов производителей тихоокеанских лососей, которое КамчатНИРО из-за недостатка финансирования перестало выполнять в 2016 году. Также состоятся три вылета для оценки популяции западнокамчатской мойвы, учеты которой прекращены с 2003 года, опять-таки из-за отсутствия средств. В общей сложности ихтиологи проведут в воздухе около 30 часов.

"Существенное снижение финансирования - более 20% - у нас произошло в 2016 году, в этом году финансирование еще уменьшилось. И у нас просто нет возможности выполнения этих работ. В прошлом году все авиаучетные работы, а это около 130 летных часов, были оплачены рыбопромышленными организациями", - сообщила временно исполняющая обязанности директора КамчатНИРО Нина Шпигальская.

Дикие тихоокеанские лососи на западной Камчатке представлены горбушей, занимающей первое место по численности подходов, а также неркой, кетой, кижучем, и чавычей. Мойва - небольшая рыбка весом до 50 граммов, которая популярна у жителей Камчатки.