Ученые из МГУ разработали методику точной датировки находок в подземных льдах Арктики

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ученые из Московского государственного университета (МГУ) разработали методику, которая позволяет более точно, чем это делалось ранее, датировать объекты, застывшие в подземных льдах Арктики. Как рассказал ТАСС профессор МГУ Юрий Васильчук, методика рассчитана на археологов, специалистов в области строительства в многолетней мерзлоте и палеобиологов, занимающиеся исследованием эволюции ДНК.

"Из-за того, что подземные льды и породы формируются постепенно, в одном и том же слое застывает органика с разницей в возрасте в 5-10 тыс. лет. Для того, чтобы научиться вычленять максимально достоверную радиоуглеродную датировку, мы изобрели такой метод: сравнивали весь органический материал - ветки, кости, траву, мох - в пределах одного слоя мерзлоты. В толще, которая формировалась 25 тыс. лет назад, получались датировки возрастом 20, 30, 40 тыс. лет. Мы предположили, что из всей совокупности наиболее достоверной окажется самая молодая датировка, сравнили их на разных высотах, и они неплохо легли в хронологический порядок", - рассказал Васильчук.

Он добавил, что "для проверки метода потребовалась серьезная проработка: каждый образец органики расчленялся на микрообразцы - только семена одного цвета, только ветки с корой и только без коры, только травинки, и измерялся их возраст".

По словам профессора, обычно специалисты опасаются "омоложения" образцов - если в них попадут современные частицы органики, то возраст сразу сократится. Это происходит и в случае с подземными льдами - органика так же перемешивается, только в течение тысячелетий, и определить ее возраст становится затруднительно.

Более точная датировка застывшей в арктических льдах органики пригодится разным отраслям науки, считает ученый. "Эта улучшенная методика будет полезна археологам, изучающим стоянки древних людей на Севере, палеобиологам для исследования эволюции ДНК и строителям домов в многолетней мерзлоте - чтобы более точно прогнозировать распространение ледяных массивов", - отметил собеседник агентства.

Подземная копилка данных о климате

Подземные льды не только хранят в себе органику - они дают информацию о древнем климате, говорит ученый.

"Изотопы кислорода в древних ледяных жилах стабильны сотни тысяч лет. Мне удалось найти зависимость между температурой воздуха и составом изотопов кислорода в ледяных жилах. Число тяжелых изотопов кислорода оказалось численно равно средней зимней температуре воздуха в регионе. Чтобы проверить гипотезу, я ездил по всему Северу и настойчиво искал ростки жил - это превратилось почти что в спорт", - рассказал Васильчук.

Ледяные жилы формируются в трещинах, которые образуются в грунте из-за низких температур, их клинья могут достигать ширины 3-4 метра. Многоярусные системы ледяных жил в мерзлых породах достигают высоты до 50 метров, рассказывает ученый. География крупнейших толщ обширна - Дуванный Яр и Зеленый Мыс в Якутии, Сеяха на Ямале, долина реки Майн на Чукотке.

Общая черта большей части пронизанных ледяными жилами толщ - один временной диапазон формирования.

"Толщи с мощными жильными льдами как на Ямале, так и на Гыданском полуострове (Красноярский край и Ямало-Ненецкий АО - прим. ТАСС), на Таймыре (Красноярский край - прим. ТАСС), в северной и центральной Якутии, Магаданской области и на Чукотке формировались в период от 40 до 10 тыс. лет. Это общая характеристика для всех регионов", - добавил ученый.

Результаты исследования опубликованы в международном журнале GeoResJ.