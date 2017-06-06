Академик Алдошин предлагает создать советы РАН для создания сквозных технологий

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук, академик Сергей Алдошин предложил создать научно-технические советы на базе РАН с участием образовательных организаций и бизнеса для разработки сквозных технологий, значащихся в Национальной технологической инициативе (НТИ).

"Учитывая особую важность и значимость сквозных технологий для создания рынков НТИ, РАН предлагает организовать научно-технические советы на базе Академии наук по разработке сквозных технологий с участием научных и образовательных организаций, представителей промышленности и бизнеса, а также институтов России", - сказал он на совещании в РАН.

Сквозные технологии - это ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие новых рынков. Они сформированы по таким группам, как большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии и другие.

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).