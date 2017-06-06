Ученые из Самары и Крыма разрабатывают систему мобильной связи для работы в условиях ЧС

САМАРА, 6 июня. /ТАСС/. Ученые Самарского университета и Крымского федерального университета разрабатывают систему мобильной связи для работы в условиях техногенных катастроф и природных бедствий, когда базовые станции операторов сотовой связи могут быть выведены из строя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Самарского университета.

"Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети: находить другие мобильные устройства и передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким образом в базовые станции. Для этого смартфонам не нужна ни сотовая связь, ни интернет", - пояснил суть метода профессор Самарского университета Андрей Сухов.

Такой метод мобильной связи востребован при природных и техногенных катастрофах, а также в случаях массового отключения электроэнергии, как это было в 2015 году на полуострове Крым, отметили в пресс-службе вуза. Такая технология позволила бы оставаться на связи в чрезвычайных ситуациях группам спасателей и медиков и транслировать видеокартинку с места происшествия.

Ученые ускорят технологию

Подобная технология самоорганизующейся сети смартфонов не нова, она уже применялась в различных странах, но основная проблема заключается в том, что в условиях большого города сигнал распространяется через цепочку смартфонов очень долго - до 40 минут. Сигнал в виде зашифрованных данных передается от одного мобильного телефона к другому до тех пор, пока не найдет конкретного адресата.

Самарские ученые предложили способ построения кратчайшего маршрута с минимальным числом переприемов сигнала, что позволит снизить временную задержку сигнала до долей секунды. Смартфоны, не задействованные в сеансе связи, являются лишь проводниками сигнала и их владельцам совсем не обязательно "поднимать трубку", чтобы участвовать в процессе соединения определенных абонентов.

Ученые Самарского университета создали лишь прототип устройства на основе мини-компьютера и обычного смартфона, который снабжен специальным программным обеспечением, также разработанном в вузе. Время связи пока составляет около 5 миллисекунд, передать видео можно только на небольшие расстояния - впереди работа по усовершенствованию программного пакета.

"Вместе с коллегами из Крыма мы проводим эксперименты, работающий экземпляр устройства мы намерены представить в конце 2017 года", - отметил Сухов. В перспективе такую систему связи планируется оформить в виде мобильного приложения, скачать и установить которое сможет любой желающий.