Белоусов: РАН недостаточно участвует в работе Национальной технологической инициативы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российская академия наук недостаточно участвует в работе Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом во вторник на совещании в РАН заявил помощник президента России Андрей Белоусов.

"Почти во всех рабочих группах есть представители РАН, мы за этим внимательно следим, они там работают в личном качестве - как конкретные ученые, как ученые, за которыми стоят исследовательские группы, но не системно. Достаточно этого? Критически не достаточно", - сказал Белоусов.

Помимо РАН работу над НТИ в области науки ведут и вузы, например, ИТМО. Так что РАН "не является монополистом", отметил Белоусов, добавив, что пространство работ в рамках этой инициативы такое большое и настолько мало освоенное, что участие Академии наук "было бы критически важно".

"Есть две области, где роль Академии наук была бы крайне востребована, с моей точки зрения. Первая область - это сквозные технологии, а вторая область - это технологические барьеры, которые, мы сегодня видим, не являются актуальными, но будут актуальными завтра или послезавтра и которые хорошо сегодня просматриваются", - сказал помощник президента.

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).