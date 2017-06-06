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Белоусов предложил РАН провести полную инвентаризацию созданных ей технологий

Наука
6 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По мнению помощника президента, члены РАН, которые участвуют в рабочих группах НТИ, должны провести такую инвентаризацию в своих институтах

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Помощник президента России Андрей Белоусов предложил Российской академии наук провести инвентаризацию разработанных ей технологий, чтобы выявить заделы для Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Я бы предложил, - даже если коллеги не будут работать с НТИ, - поучаствовать в этой работе, провести инвентаризацию у себя, внутри Академии наук, в поисках компетенции, которые существуют сегодня для разработки этих технологических заделов. Иногда даже руководители Академии наук не знают, что есть в институте", - сказал Белоусов  на заседании в РАН, говоря про помощь со стороны РАН в разработке так называемых сквозных технологий для НТИ.

По мнению помощника президента, члены РАН, которые участвуют в рабочих группах НТИ, должны провести такую инвентаризацию в своих институтах "в течение самого ближайшего времени". Впрочем, отметил он, некоторые уже успели это сделать.

"Я предполагаю, что в Академии наук есть очень много наработок и заделов, о которых мы просто не знаем, что есть. И это все было бы очень здорово в рамках инвентаризации выявить", - добавил Белоусов.

Сквозные технологии - это ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие новых рынков. Они сформированы по таким группам, как большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии и другие.

НТИ - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

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