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Законопроект о новых правилах избрания главы РАН внесен в Думу

Наука
6 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Главой академии наук может стать кандидат, набравший простое большинство голосов на общем собрании ее членов, говорится в документе

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Общее собрание членов Российской академии наук

Общее собрание членов Российской академии наук

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с председателем думского комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым внесла в нижнюю палату законопроект, которым предусматриваются новые правила избрания руководства Российской академии наук (РАН). Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

Согласно инициативе, главой Российской академии наук может стать кандидат, набравший простое большинство голосов на общем собрании ее членов. "Законопроектом предлагается, что решение общего собрания членов Российской академии наук по вопросу избрания президиума РАН, президента РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН принимается простым большинством от общего числа голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем", - говорится в пояснительной записке.

Имя кандидата на должность президента РАН, согласно проекту закона, представляется на согласование в правительство РФ. При этом "президент РАН избирается из числа не более трех согласованных правительством РФ кандидатов сроком на пять лет".

"Избранный президент Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом Российской Федерации", - указывается в проекте закона. Уточняется, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской академии наук более двух сроков подряд".

В случаях если ни один из выдвинутых кандидатов на должность президента РАН не был согласован кабмином, если ни один из выдвинутых кандидатов не получил более половины голосов либо если все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования, выборы президента РАН признаются несостоявшимися, затем назначаются повторные выборы. "На период до проведения повторных выборов президента РАН исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из академиков Российской академии наук", - предлагают разработчики.

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