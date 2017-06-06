Проректор МГУ Хохлов и бывший депутат Черешнев могут стать кандидатами в президенты РАН

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Академики Алексей Хохлов, занимающий должность проректора МГУ, и Валерий Черешнев - бывший депутат и экс-глава комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, могут стать кандидатами на пост президента Российской академии наук (РАН). Об этом ТАСС сообщил главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

"Три кандидата, мы знаем, что собирают голоса, ведут переговоры, но они пока не зарегистрированы. Это (академик Евгений - прим. ТАСС) Каблов, это Хохлов - проректор МГУ, и Черешнев Валерий Александрович - это бывший председатель комитета Госдумы по науке", - сказал Пальцев.

Он добавил, что академики Александр Сергеев и Евгений Каблов официально зарегистрировались как кандидаты на пост президента РАН.

Физик, академик Алексей Хохлов - автор фундаментальных работ о полимерах. Разработал новое направление в науке о полимерах, связанное с переходами клубок-глобула в макромолекулярных системах. Он предложил оригинальный подход к созданию макромолекул с требуемыми функциональными свойствами. С 1988 года профессор МГУ, с 2008 - проректор университета.

Иммунолог Черешнев - основатель и директор Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, специалист в области экологической иммунологии. Черешнев возглавлял исследования по установлению основных закономерностей нарушений иммунного гомеостаза при воздействии на организм негативных экологических факторов. С 2007 до осени 2016 года был депутатом Госдумы, возглавлял комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям.

Выборы в сентябре

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.

В настоящее время зарегистрированными кандидатами на пост президента РАН являются Панченко, директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев и директор ОАО "НИИМЭ" Геннадий Красников. Кроме того, директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Евгений Каблов подучил поддержку со стороны более 50 ученых, чего достаточно для выдвижения на пост президента академии.