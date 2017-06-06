Ученые разошлись в оценке законопроекта об изменении порядка выборов главы РАН

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН) вызвал разные оценки со стороны ученых.

Во мнении разошлись представители влиятельных в научном сообществе кругов, в частности, некоторые не одобряют инициативу согласовывать кандидатуры на пост президента РАН в правительстве.

"Это (законопроект - прим. ТАСС) сокращение демократических свобод. Все время происходит сокращение демократических свобод, начиная с реформы РАН в 2013 году. Они пытаются управлять наукой директивным методом, это совершенно невозможно, потому что наука - это живой организм, он не может жить по приказу. Это стремление все включить в вертикаль является ужасным недоразумением", - сказал ТАСС физик, академик Владимир Захаров, входящий в неформальное сообщество членов РАН "Клуб 1 июля".

Главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев уверен, что согласование кандидатур претендентов на пост президента академии наук необходимо, поскольку РАН является федеральным государственным бюджетным учреждением, а ее глава - госслужащим.

"Учредитель должен согласовывать кандидатуры - это существующая практика для всех ФГБУ… Президент академии относится к государственным служащим, поэтому там есть ряд ограничений: он не должен заниматься бизнесом, не должно быть конфликта интересов, всякие эти вещи. Поэтому, я думаю, что там в основном предметы, которые касаются того, что это госслужба, так что критерии нормальные. Я не исключаю, что все кандидатуры, которые мы выдвинем, будут одобрены", - заявил Пальцев ТАСС.

Сопредседатель Общества научных работников, доктор технических наук Александр Фрадков считает эту законодательную инициативу ограничением РАН.

"Поскольку сами академики просили об этом - это нормально. Но в целом ограничения еще больше, чем то, что было… Это в целом тенденция, это меня не удивляет. И так оно, видимо, и дальше будет развиваться, пока власть не пересмотрит свое отношение к науке", - отметил Фрадков, комментируя законопроект.

Другие изменения

Изменение количества голосов, необходимых для победы, Захаров и Фрадков оценивают положительно, поскольку, когда за пост борются несколько кандидатов, набрать две трети голосов одному из них почти нереально, считают ученые.

Говоря об утверждении в должности главы РАН президентом России, Пальцев отметил, что это возврат к традиции, которая имела место до принятия закона о Российской академии наук в 2013 году.

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во вторник внесла в нижнюю палату законопроект, согласно которому кандидатуры претендентов на пост главы академии будет согласовывать правительство, президент РАН будет избираться простым большинством голосов, а не двумя третями, а утверждать победителя в должности будет президент России, а не правительство, как это было раньше.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко.

Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября.