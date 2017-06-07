Экспедиция Минобороны РФ и Русского географического общества прибыла на остров Матуа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота доставил на курильский остров Матуа около 100 участников совместной экспедиции Минобороны и Русского географического общества и более 30 единиц техники. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В состав отряда вошли большой десантный корабль "Адмирал Невельской", килекторное судно "КИЛ-168" и спасательный буксир "СБ-522".

"В настоящее время в бухте Двойная у острова Матуа производится выгрузка на берег техники, имущества и участников экспедиции, которые разместятся в специально подготовленном полевом лагере", - сообщили в Минобороны.

"В этом году научный состав экспедиции значительно расширится. Участие в экспедиции принимают Экспедиционный центр Министерства обороны РФ, Русское географическое общество и личный состав Тихоокеанского флота. На острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина", - отметили в военном ведомстве.

Как сообщалось ранее, вторая экспедиция на Матуа пройдет с июня по сентябрь. В ходе нее планируется собрать материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории этого и соседних островов, а также провести видеосъемку рельефа дна. Также исследователям предстоит изучить вулкан Пик Сарычева, воссоздав его историю, и провести картографирование острова.

Первая совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества на Матуа прошла в 2016 году, в ней приняли участие более 200 человек. Сообщалось, что военные изучают возможность базирования на острове сил Тихоокеанского флота, что вызвало озабоченность Японии.