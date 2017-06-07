Путин подписал указ о присуждении Госпремии в области науки трем коллективам

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2016 год в области науки и технологий. Лауреатами стали три научных коллектива за работы в области разработки месторождений углеводородов, в сфере кардиологии, а также в астрофизике. Об их достижениях на специальной церемонии сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Лауреатом Госпремии стали советник главного геолога компании "Сургутнефтегаз" Юрий Батурин, доктор экономических наук, генеральный директор компании Владимир Богданов, а также его первый заместитель Анатолий Нуряев. Они получили награду за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.
Госпремия также присуждена директору Института хирургии имени Вишневского Амирану Ревишвили, директору Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александру Караськову, а также его заместителю по научно-экспериментальной работе Евгению Покушалову за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.
Еще одна Госпремия в области науки и технологий присуждена за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. За это научное достижение премии удостоены доктор физико-математических наук, заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени Штернберга Николай Шакура и заведующий лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта орбитальной обсерватории "Спектр-Рентген-Гамма" отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Рашид Сюняев.
Церемония вручения Госпремий лауреатам состоится, по традиции, в День России 12 июня в Кремле. Премии вручает президент РФ Владимир Путин.