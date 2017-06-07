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Академики написали письмо против ограничения числа кандидатов в президенты РАН до трех

Наука
7 июня, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

По словам физика, академика Владимира Захарова, письмо в Госдуму будет направлено в Госдуму 8 июня

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© Альберт Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров Российской Академии наук поставили подписи под письмом в Госдуму, в котором выражают протест в связи с планируемыми изменениями в законодательстве, направленными на ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек. Об этом в среду ТАСС сообщил физик, академик Владимир Захаров, входящий в неформальное сообщество членов РАН "Клуб 1 июля".

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"Но дальше идет: кандидаты должны быть согласованы с начальством - это просто бестактное заявление. Это не только мое мнение, это мнение всего клуба ("1 июля"). А последнее, самое главное, - что не должно быть более трех кандидатов - это вообще безобразие, против этого мы решительно возражаем. Мы сейчас уже собрали достаточное количество подписей, завтра будем подавать его в Госдуму", - сказал Захаров.

Внесенный 6 июня группой депутатов от "Единой России" законопроект, в числе прочего, содержит такую новацию: "президент Российской академии наук избирается из числа не более трех согласованных правительством Российской Федерации кандидатов сроком на пять лет".

"Это несколько неожиданно было (предложение ограничить число кандидатов до трех человек). При встрече с президентом России и при обсуждении в академических кругах мы исходили из того, что кто будет выдвинут, тот и будет представлен, и критерии, по которым могут быть выдвинуты кандидаты, не обсуждались. Это инициатива депутатского корпуса", - сказал ТАСС главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

Позиция ученых

По слова Захарова, подпись под письмом в Госдуму поставили уже более 30 ученых, среди которых - физик Михаил Данилов, возглавлявший ранее Институт теоретической и экспериментальной физики, историк Аскольд Иванчик, занимающий пост научного руководителя отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН, директор Института географии РАН Ольга Соломина.

В то же время ученые поддерживают некоторые предложения об изменении порядка выборов президента РАН, например, определение победителя на выборах простым большинством голосов и утверждение его на пост президента Академии президентом России.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

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