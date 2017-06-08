Палеонтологи впервые представили в Пекине птенца в янтаре возрастом 99 млн лет

ПЕКИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Группа палеонтологов из Канады, КНР и США впервые представила в китайской столице ископаемого птенца доисторической эпохи, застывшего в янтарной массе примерно 99 млн лет назад. Об этом сообщил информационный портал SINA.

Уникальный образец окаменелых останков едва оперившейся древней птицы был найден в 2016 году на севере Мьянмы, однако на выяснение датировки находки у ученых ушли месяцы. Птенец достигает 6 см в длину, сквозь толщу смолы хорошо просматривается его голова, шея, крылья, лапы, хвост, а также мягкие ткани - кожный покров и оперение.

"Нам предоставился редчайший шанс исследовать доисторических пернатых, поскольку хорошо сохранились даже такие детализированные части птицы, как ушные отверстия, глаза, чешуйки на лапках", - объяснил журналистам ценность ископаемого образца Луис Чиаппе из Лос-Анджелесского музея естественной истории.

По словам американского ученого, специализирующегося на изучении древних обитателей нашей планеты, птенец завяз в янтарной смоле, когда ему было всего несколько недель.

Как рассказали члены исследовательской группы, одним из наиболее важных элементов для анализа оказалось оперение, сохранившееся практически безупречно. Ожидается, что данная находка позволит орнитологам восстановить многие ценные детали процесса эволюции современных птиц.