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Ученые из России и Германии установят геолокаторы на ямальских уток морянок

Наука
8 июня, 8:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

В последние годы число морянок, зимующих на Балтийском море, резко сократилось до 2,5 млн особей

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Морянка

Морянка

© Wikipedia.org/Wolfgang Wander

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Российские ученые совместно с коллегами из университета Гиссена (Германия) установят геолокаторы на уток морянок во время экспедиции на научно-исследовательский стационар "Еркута" в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в четверг в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Биологи начинают новый трехлетний проект по изучению морянок - представителей семейства утиных, широко распространенных на Ямале. У западных ученых есть версия, что в связи с климатическими изменениями и снижением численности леммингов в российской тундре популяция морянок стала сокращаться под гнетом хищников, ученым предстоит ее подтвердить или опровергнуть. В планах провести мониторинг количества гнезд, изучить кормовую базу и маршруты миграции, для чего на птиц наденут геолокаторы", - сказали в департаменте.

В комплексной экспедиции примут участие ученый Арктического научно-исследовательского стационара Института растений и животных УрО РАН и Научного центра изучения Арктики Александр Соколов, ведущий специалист Центра морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Покровская и коллеги из университета Гиссена Сандра Вардей, Жюстин Вандендорп и Стеффен Оппель.

"Морянки зимуют на Балтийском море, куда еще 15 лет назад прилетали более 6 млн птиц. В последние годы, по подсчетам западных исследований, их число резко сократилось до 2,5 млн особей. Морянки могли сменить места зимовок в связи с загрязненностью Балтийского моря, либо причину нужно искать в местах размножения", - уточнил Соколов.

По данным департамента, на стационаре "Еркута" участники экспедиции отследят динамику численности леммингов, песцов и полевок, являющихся важнейшим элементом пищевых связей в тундре, повторят эксперименты с искусственными гнездами, установят датчики температуры в найденные гнезда птиц, проведут мониторинг численности краснокнижных видов.

Исследования проводятся при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО и Межрегионального экспедиционного центра "Арктика". В 2015-2016 гг. научно-исследовательский стационар "Еркута" был модернизирован и оснащен солнечными панелями, в 2017 году началось обустройство стационара "Сабетта". Ранее директор департамента Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

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