Китайский робот сдал школьный госэкзамен за десять минут

ПЕКИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Искусственный интеллект, в качестве эксперимента сдававший в городе Чэнду (административный центр юго-западной провинции Сычуань) общегосударственный экзамен "гаокао" (аналог российского ЕГЭ), вытянул на твердую "тройку", набрав 105 из 150 максимально возможных баллов.

Как сообщили местные СМИ, машина успела решить все предложенные ей задания всего за 10 минут, в то время как человеку на это отводится два часа.

Самыми сложным для робота оказалось восприятие китайского языка, в связи с чем не до конца осмысленными для него оказались некоторые подразделы математики. Впрочем, по сравнению с февральским показателем машина улучшила свой показатель на 12 баллов, однако по-прежнему немного отстает от среднестатистического учащегося КНР, для которого привычный результат - 106.

AI-MATH создан на основе технологий больших данных, распознавания речи и прочих передовых разработок.

Как объяснили в компании Zhunxingyunxue Technology, где при взаимодействии с министерством науки и техники КНР была сконструирована машина, в отличие от человека робот "мыслит" числами - это и делает его уязвимым на тестах. "Надеюсь, в следующем году он улучшит результат до 130 баллов за счет оптимизации логической аргументации и компьютерных алгоритмов", - отметил по этому поводу главный исполнительный директор компании Линь Хуэй.

Ожидается, что искусственный интеллект будет в состоянии "поступить" в университет в 2020 году, когда достаточно "поумнеет", чтобы успешно сдать экзамен.