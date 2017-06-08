СМИ: человек разумный оказался значительно старше, чем считалось

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Международной группе ученых во главе с немецкими исследователями удалось определить возраст самых древних останков человека разумного (Homo sapiens), обнаруженных ранее в Марокко. Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Nature, находке примерно 300 тыс. лет.

Стоянка самых древних Homo sapiens

Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Лейпциг) под руководством директора отделения эволюции человека Жан-Жака Юблена обнаружили окаменелые кости, включая фрагменты черепа, практически целую челюсть и зубы, принадлежавшие минимум пяти людям, в конце 2000-х годов в районе пещеры Джебель-Ирхуд. Она находится примерно в 100 км к северо-западу от города Марракеш, а первые свидетельства того, что в ней была стоянка древних людей, были получены еще в начале 1960-х годов.

Определить возраст находки удалось лишь сейчас, благодаря проведению современной компьютерной томографии (микро-КТ) и статистического анализа. По мнению ученых, останкам около 300 тыс. лет. До них самыми древними считались найденные в Эфиопии, возраст которых составляет порядка 200 тыс. лет.

Отличительные черты

Юблен и его коллеги тщательно изучили фрагменты черепов и провели их реконструкцию. Хотя общие черты лица раннего Homo sapiens были известны уже давно, последние находки показывают, что затылочная часть была более удлиненной, чем у поздних представителей вида.

"Это лица, которые можно сейчас увидеть на улице", - утверждает Юблен. - А более удлиненные по сравнению с поздними homo sapiens черепа позволяют предположить, что данные индивиды обладали иной организацией мозга".

"Это означает, что форма костей лицевого отдела черепа развилась еще до начала эволюции нашего вида", - комментирует коллега Юблена - Филипп Гунц. По его словам, есть основания полагать, что черты лица, характерные для современного человека, сформировались в процессе более позднего развития вида.

Африка - это один большой Эдем

Останки с признаками принадлежности к виду Homo sapiens, схожие с теми, которые были обнаружены в пещере Джебель-Ирхуд, находили и раньше в разных регионах Африки. В этой связи Юблен предположил, что уже 300 тыс. лет назад наш вид существовал не на ограниченной территории, а на всем африканском континенте. Он также подчеркнул, что в те времена Сахара не была безжизненной пустыней - там была растительность, озера и реки.

"До сегодняшнего дня считалось, что наш вид предположительно появился где-то в условном Эдеме, который с большей долей вероятности был расположен в Африке, южнее Сахары, - говорит Юблен. - Я бы сказал, что Эдемский сад в Африке - это и есть сама Африка, это один большой, большой сад".

Во время раскопок исследователи также обнаружили множество костей животных, в частности газелей, и орудия труда, которые помогли более точно определить возраст останков. "Нам повезло, что в Джебель-Ирхуде были найдены каменные орудия труда, подвергшиеся термообработке, - пояснил другой коллега Юблена - Даниэль Рихтер. - Поэтому мы смогли применить метод термолюминесцентного датирования". Распад естественных радиоактивных элементов, характерный для этой процедуры, позволяет определить промежуток времени, прошедший после тепловой обработки предмета.