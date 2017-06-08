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Академики направят письмо против изменений порядка выборов главы РАН Путину и в Совфед

Наука
8 июня, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По словам академика Михаила Данилова, письмо подписали "существенно больше" 30 человек

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ученые из Российской академии наук в пятницу направят президенту России Владимиру Путину и в обе палаты парламента письмо с выражением протеста против предлагаемых депутатами Госдумы изменений в порядке выборов президента РАН. Об этом сообщил ТАСС физик, академик Михаил Данилов - один из подписавших это обращение.

"Его (письмо) направят президенту России, в Госдуму и в Совет Федерации. Я думаю, что завтра письмо отправят", - сказал Данилов, входящий в неформальное сообщество членов РАН "Клуб 1 июля".

По его словам, письмо подписали "существенно больше" 30 человек.

В среду, 7 июня, академик Владимир Захаров сообщил ТАСС, что ученые намерены направить в Госдуму письмо, подписи под которым поставили более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН. В обращении выражается протест в связи с планируемыми изменениями в законодательстве, направленными на ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложением согласовывать кандидатуры претендентов с правительством.

Законопроект, предполагающий такие новации, был внесен в нижнюю палату группой депутатов от "Единой России" 6 июня. Документ также предусматривает, что президент РАН будет избираться простым большинством голосов, а не двумя третями. Утверждать его, по замыслу авторов законопроекта, будет президент, а не правительство, как раньше.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако были перенесены на осень 2017 года. Это произошло после того, как все три претендента сняли свои кандидатуры. На пост президента тогда претендовали три академика: занимавший этот пост с 2013 года Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, биофизик Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академии Владислав Панченко. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

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