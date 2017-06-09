Ученые планируют выпустить в 2017 году атлас уральских языков, распространенных на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Научного центра изучения Арктики (Салехард, ЯНАО) и Института филологии СО РАН (Новосибирск) планируют издать к концу 2017 года диалектологический атлас уральских языков, распространенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Центра.

"Атлас будет издан к концу 2017 года по заказу Научного центра изучения Арктики. Работа над ним велась в течение нескольких лет. В сборе материала участвовали филологи СО РАН и наши ямальские специалисты", - сказала собеседница агентства.

По словам ученых, атлас включает в себя данные по четырем языкам - ненецкому, хантыйскому, селькупскому и коми-зырянскому, отдельные диалекты которых распространены в ЯНАО. Материалы по этим языкам были собраны в полевых условиях в течение 2008-2016 гг. на территории округа. В настоящее время разработана электронная версия атласа, которая доступна всем желающим.

В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством. Регион является исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев и селькупов.

Лингвисты и писатели со всего мира посещают регион для изучения особенностей языков коренных народов. Так, в марте 2017 года Салехард посетил японский лингвист Рё Мацумото для создания учебника и словаря ненецкого языка на своем родном языке. На Ямале ученый провел ряд встреч, в том числе с членами молодежного отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО "Ямал - потомкам!", исполнительницей ненецкого фольклора Татьяной Лар и заслуженным учителем РФ, преподавателем ненецкого языка Нейко Янгасовой. Сам Мацумото начал изучать ненецкий язык в 2007 году на стажировке в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена и своей целью определил поиск языков, схожих с его родным и являющихся малоисследованными и малоизвестными.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.