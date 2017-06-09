Исследования состояния краснокнижных видов птиц начались на Таймыре

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КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Исследования состояния популяций краснокнижных краснозобых казарок и сапсанов, а также куликов начались на Таймыре в Красноярском крае. Об этом сообщили в пятницу в объединенной дирекции "Заповедники Таймыра".
"На стационаре Пура, расположенном в среднем течении реки Пура, планируется оценить состояние фауны, условия гнездования птиц, физико-географическую характеристику среды обитания. Поскольку на Таймыре гнездится большая часть мировой популяции краснозобых казарок, то основной задачей является осуществление регулярного мониторинга сапсана и колоний краснозобых казарок в бассейне реки Пура", - сообщили в дирекции.
Кроме того, на станции имени Виллема Баренца в районе бухты Медуза пройдут исследования в рамках проекта мониторинга куликов на Таймыре. Ученые планируют получить разносторонние сведения об условия гнездования и численности птиц.
В дирекции отметили, что исследования необходимы для рационального использования ресурсов животного мира, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, снижения последствий отрицательных антропогенных воздействий на всей территории Таймыра.
"Заповедники Таймыра" - один из крупнейших заповедных комплексов в мире, его охраняемая территория составляет около 12 тыс. га. Это территория плато Путорана, район Центрального Таймыра, зона арктического побережья с островами, Государственные природные заказники федерального подчинения "Северезомельский" и "Пуринский".